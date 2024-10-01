

Папуашвили просит у Запада поддержки в запрете самой крупной оппозиционной партии ЕНД

01.10.2024 15:04





Мы пообещали избирателям, что после победы на выборах 2024 года обратимся в Конституционный суд с целью запрета «Единого национального движения» как политической партии, - пишет председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в соцсети Х.



По пояснению Папуашвили, несмотря на существующие аналогии в демократических странах, «это намерение вызвало широкую критику со стороны иностранных партнеров».



Председатель парламента призывает иностранных партнеров «быть осторожными в своем отношении к грузинскому правосудию, чтобы не создать впечатление, что они вмешиваются и в демократический процесс».



«Инициатива ведущих партий Германии о запрете второй по народной поддержке политической партии «Альтернатива для Германии» хорошо иллюстрирует степень политической предвзятости, можно сказать, лицемерия, с которой некоторые наши партнеры в западных странах, включая Германию, относятся к правительству Грузии.



Социал-демократы и «Зеленые» Германии вместе с некоторыми оппозиционными партиями-единомышленниками решили обратиться в Конституционный суд с просьбой запретить «Альтернативу» на том основании, что партия подрывает свободный демократический порядок в Германии.



Подобное не является необычным и для других стран. Исследование, проведенное несколько лет назад, показало, что в период с 1945 по 2015 год 20 из 37 европейских демократий запретили более 50 партий. Украина запретила Коммунистическую партию несколько лет назад, а недавно распустила партии, которые угрожали демократии, независимости и территориальной целостности Украины. Молдова, еще одна восточноевропейская страна, также запретила оппозиционную политическую партию «из-за непосредственной угрозы демократическому конституционному строю».



Мы пообещали избирателям, что после победы на выборах 2024 года обратимся в Конституционный суд с целью запрета «Единого национального движения» как политической партии.



Конституция Грузии устанавливает четкие критерии запрета политической партии. В Конституции четко указано, что «не допускается создание и деятельность политической партии, ставящей целью свержение или насильственное изменение конституционного строя Грузии, посягательство на независимость страны, нарушение ее территориальной целостности или занимающейся пропагандой войны или насилия, разжиганием национальной, этнической, местечковой, религиозной или социальной розни. Не допускается создание политической партии по территориальному признаку».



Суд Грузии неоднократно подтверждал, что он добросовестный, профессиональный и объективный. Это подтвердилось на примере многих дел, которые наши оппоненты сделали спорными (например, дела Рустави 2, Саакашвили, Гварамия, Ахалая, Мелия и другие). Правда, грузинских судей обвиняли в политической предвзятости, но Страсбургский европейский суд подтвердил решение грузинского суда по всем этим спорным делам.



Я призываю иностранных партнеров быть осторожными в своем отношении к грузинскому правосудию, чтобы не создать впечатление, что они вмешиваются в правосудие и, следовательно, в демократический процесс. Вот поэтому, правительство Грузии, наше общество и зарубежные партнеры должны выразить доверие нашему суду, когда дело коснется запрета ЕНД, что, по моему глубокому убеждению, станет началом оздоровления нашей политической системы», - пишет Папуашвили.





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