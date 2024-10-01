

Кордзая объяснила почему TI-Грузия стала мишенью Антикоррупционного бюро

01.10.2024 15:08





Тамар Кордзая, один из лидеров «Единства – Национального движения», считает, что преследование организации «Международная прозрачность Грузия» («Transparency International Georgia») является еще одним шагом на пути к полной изоляции Грузии. Об этом она заявила на состоявшемся сегодня брифинге.



По мнению Тамар Кордзая, «Международная прозрачность Грузия» была выбрана мишенью не случайно, поскольку эта организация разоблачает Иванишвили, Ираклия Гарибашвили, Ираклия Кобахидзе, Кахи Каладзе, Парцхаладзе, Каху Бекаури, Георгия Каландаришвили и даже самого Раждена Купрашвили (глава Антикоррупционного бюро) в коррупции и кумовстве:



«Мы знаем и понимаем, что если Иванишвили добьется успеха и продолжит преследовать другие организации, это будет движением к полной изоляции», — сказала Кордзая.



По ее словам, это означает «больше людей в эмиграции, больше угнетенных и депрессивных людей в Грузии»,



Как отметила политик, на этом фоне выборы 26 октября имеют для Грузии жизненно важное значение и все должны пойти на выборы, чтобы сказать «нет изоляции, нет бедности». «И одержать победу, чтобы благополучно жить в Европе», — заявила Тамар Кордзая.



Согласно решению Антикоррупционного бюро, несколько неправительственных организаций были признаны «субъектами с заявленной избирательной целью» и им было предписано представлять финансовую отчетность. В число этих организаций входят «Международная прозрачность – Грузия» и общественное движение «Выбирай Европу».



««Международная прозрачность – Грузия», ее исполнительный директор Эка Гигаури, а также организация «Выбирай Европу», ее директор Хатуна Лагазидзе и соучредители (…) признаны субъектами с заявленной избирательной целью и на них следует распространить ограничения, предусмотренные Главой 2 Органического закона Грузии «О политическом объединении граждан», – заявил глава Антикоррупционного бюро Ражден Купрашвили.



Решение бюро основано на решении Тбилисского городского суда, которое было оставлено в силе в апелляционном порядке и которое квалифицирует «Выбирай Европу», как политического игрока.



Оппоненты утверждают, что правящая партия использует суд для давления на гражданские движения, в том числе путем дополнительного контроля через Антикоррупционное бюро, хотя эти организации и их представители не являются политическими партиями и не баллотируются на выборах. Руководитель Антикоррупционного бюро назначается премьер-министром.





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