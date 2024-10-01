

Каха Каладзе: Шансы оппозиции победить на выборах равны нулю

01.10.2024 16:10





Победа оппозиции на выборах невообразима. Они попытаются что-то обострить, внести хаос, но пусть только предпримут противозаконные шаги и все увидят, как будет действовать государство, - заявил генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе беседе с журналистами.



По его словам, значительная часть оппозиции будет бороться за то, чтобы хоть как-то приблизиться к избирательному барьеру.



«Я со всей ответственностью говорю: шансы оппозиции победить на выборах равны нулю. Это невозможно, невероятно… Кто-то объединился, кто-то распадается, кто-то переименовывается, но в целом это представители радикальной оппозиции, которые управляли страной, которые имели разные функции, когда находились у власти.



Общество не должно ждать, что они упорядочатся и признают выборы. Очевидно, как и на предыдущих парламентских выборах, они придумают какие-то глупости. В любом случае они попытаются что-то обострить, внести хаос, но пусть только предпримут противозаконные шаги и все увидят, как будет действовать государство», - заявил Каладзе.





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