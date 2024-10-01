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В парламенте началась процедура рассмотрения бюджета на 2025 год
01.10.2024 16:21
В парламенте Грузии началась процедура обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Грузии на 2025 год», представленного правительством Грузии, а также документа «Основные данные и направления развития страны на 2025–2028 годы» с приложенными материалами.
Бюро парламента поддержало график рассмотрения проекта бюджета и сопутствующих материалов (с 3 по 15 октября 2024 года), составленный парламентским финансово-бюджетным комитетом.
Согласно проекту, реальный экономический рост запланирован на уровне 5,5%, а среднесрочный прогноз роста составляет 5,3%. Прогноз инфляции на текущий год значительно ниже целевого показателя и составляет 1,5%, а в среднесрочной перспективе она ожидается в пределах целевого показателя (3%). Прогноз номинального ВВП составляет 97,4 миллиарда лари, а ВВП на душу населения превышает 9 600 долларов.
Расходная часть консолидированного бюджета на 2025 год составит в общей сложности 31,2 миллиарда лари, в рамках которой планируется полное финансирование обязательств, взятых государством.
Согласно проекту, общий объем доходов государственного бюджета Грузии на 2025 год увеличен на 2 281,0 миллиона лари по сравнению с утвержденным планом предыдущего года и составляет 26 850,5 миллиона лари, а объем государственных расходов (ассигнований) составит 27 046,5 миллиона лари (увеличение на 2 016,1 миллиона лари по сравнению с утвержденным планом на 2024 год).
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