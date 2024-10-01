

Глава наблюдательной миссии ENEMO: Наша задача повысить доверие к избирательному процессу

01.10.2024 16:39





95 аккредитованных наблюдателей «Европейской сети организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO) в рамках международной наблюдательной миссии будут следить за парламентскими выборами в Грузии. Как отметил глава миссии Златко Вуйович на брифинге, их задачей является повышение доверия к избирательному процессу.



«Мы будем наблюдать за избирательным процессом как в предвыборный период, так и за тем, как будут развиваться события после выборов. Основные выводы будут опубликованы на следующий день после выборов, и это будет предварительный отчет. Окончательный отчет будет опубликован через два месяца после выборов, в котором мы представим основные рекомендации. Международная наблюдательная миссия ENEMO наблюдает за избирательным процессом в Грузии уже в третий раз. В общей сложности будет 95 аккредитованных наблюдателей», — заявил Златко Вуйович.



Вуйович также ответил на вопрос относительно исследования, опубликованного на прошлой неделе партией «Грузинская мечта», в котором упоминалась организация ENEMO. Правящая партия заявила, что в наблюдательной организации работает эксперт по выборам Элене Нижарадзе, которая в 2020 году возглавляла «Справедливые выборы» и была связана со скандалом по поводу параллельного подсчета голосов.



«Международные и местные миссии отличаются друг от друга. Международная наблюдательная миссия подразумевает, что участник международной миссии не может быть представителем той страны, где непосредственно проходят выборы. Соответственно, Элене Нижарадзе не может участвовать в международной наблюдательной миссии и не может выполнять роль наблюдателя. ENEMO наблюдает за многими выборами на международном уровне, но наша непредвзятость никогда не подвергалась сомнению. Мы — внешние наблюдатели и не хотим участвовать или вмешиваться в процесс», — заявил Златко Вуйович.







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