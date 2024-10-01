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Премьер призвал Антикоррупционное бюро пересмотреть свое решение в отношении TI-Georgia
01.10.2024 16:45
«Я призываю Антикоррупционное бюро Грузии воспользоваться своей правовой дискрецией и пересмотреть свое решение относительно статуса организации с заявленными предвыборными целями «Transparency International Georgia» и других соответствующих структур», — об этом говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе.
«Ради интересов государства, и в первую очередь, во избежание внешних манипуляций в избирательном процессе, первые признаки которых уже выявились, считаю целесообразным лишить «Transparency International Georgia» статуса организации с заявленной предвыборной целью. Кроме того, желательно, чтобы тот же подход распространялся и на другие организации, признанные организациями с декларируемыми предвыборными целями, несмотря на то, что только «Transparency International Georgia» заявила о неподчинении решению Антикоррупционного бюро.
Заявленная предвыборная цель «Transparency International Georgia» и ее извечная радикальная и поляризующая политическая повестка дня давно известны грузинскому обществу. Соответственно, для того, чтобы общество сделало соответствующие выводы, этой организации не обязательно присваивать какой-либо правовой статус»», — говорится в заявлении.
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