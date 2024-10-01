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Кобахидзе поздравил Сигэру Исибу с утверждением на посту премьер-министра Японии


01.10.2024   16:47


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравляет Сигэру Исибу с утверждением на посту премьер-министра Японии и желает ему успешной работы.

Как отмечает глава правительства в соцсети X, Грузию и Японию связывают крепкие партнерские отношения. Ираклий Кобахидзе поблагодарил Японию за поддержку Грузии в различных сферах.

«Я желаю новоназначенному премьер-министру Японии Сигэру Исибе всяческих успехов на этом важном посту. Грузия ценит прекрасное партнерство с Японией. Мы благодарны Японии за поддержку в различных секторах. Я верю, что совместными усилиями мы сможем еще больше укрепить сотрудничество между Грузией и Японией», — отмечает Ираклий Кобахидзе.


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