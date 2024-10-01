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Лагазидзе: Как пришлось властям признать нашу правду, так придется им признать и результаты выборов
01.10.2024 18:05
Как в данном случае властям пришлось признать нашу правду, так придется им признать и результаты выборов, - заявила одна из учредителей НПО «Выбери Европу» Хатуна Лагазидзе в беседе с «IPN», комментируя призыв премьер-министра Грузии к Антикоррупционному бюро пересмотреть решение, касающееся «Международной прозрачности – Грузии» и «других организаций, признанных организациями с заявленными избирательными целями».
По ее словам, это очень важный шаг вперед к смене власти.
«Главное – результат. А результат таков, как в данном случае властям пришлось признать нашу правду, так придется им признать и результаты выборов. Это очень важный шаг вперед к смене власти в соответствии с мнением, настроением и волей общества Грузии», - заявила Лагазидзе.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал Антикоррупционное бюро, в интересах государства, и в первую очередь, во избежание внешнего манипулирования избирательным процессом, пересмотреть свое решение о присвоении статуса организации с заявленными предвыборными целями организации «Международная прозрачность – Грузия» и другим соответствующим организациям. Премьер также призывает Антикоррупционное бюро воспользоваться правовой дискрецией и воздерживаться от избрания статуса организации с заявленной предвыборной целью другим соответствующим организациям перед парламентскими выборами.
Напомним и то, что, по решению Антикоррупционного бюро, организации Эки Гигаури и Хатуны Лагазидзе – «Международная прозрачность – Грузия» и «Выбери Европу» признаны «организациями с заявленными избирательными целями» и на них должен распространиться закон «О политических объединениях граждан». Как пояснил на состоявшемся 24 сентября брифинге руководитель бюро Ражден Купрашвили, в результате мониторинга выяснилось, что «Международная прозрачность – Грузия» и ее исполнительный директор активно участвуют в предвыборной кампании, нацеленной как на поддержку конкретных политических партий, так и призывы воздержаться от поддержки конкретной политической партии.
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