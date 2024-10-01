

Президент Грузии: «Грузинская мечта» является доверенным лицом России

01.10.2024 18:32





«Политика грузинского правительства опасна», — заявила президент Грузии выступая на Варшавском форуме безопасности, комментируя откате демократии в Грузии. Более того Саломе Зурабишвли с международной трибуны назвала правительство «Грузинской мечты» «представителем России».



«Мы наблюдаем гибридную войну, пропаганду, давление страхом. Был принят российский закон, который вступил в силу. Это попытка давления на гражданское общество, всё определят выборы, на выборах народ должен выразить свою волю и победить угрозы. В этом сила грузинской нации.



Грузинский народ прекрасно знает, что мир не приходит с уступками. Есть часть народа, которая поддерживает политику уступок, потому что у них есть привилегии, компромиссы. Они не найдут особой поддержки в виде различных законов или давления. Я уверена, что грузинский народ знает, где наше будущее.



Я не думаю, что Россия в состоянии попробовать что-то еще, но я не могу сказать наверняка.



Стратегия, которую Россия использует в Грузии, – это присутствие доверенных лиц. «Грузинская мечта» на самом деле является доверенным лицом России в Грузии.



Эти выборы – наша защита, мы должны защищаться мирно и выражать свою волю, мобилизация людей сегодня является наиболее важной.



Несколько дней назад правящая партия использовала большие плакаты с фотографиями Украины с одной стороны и Тбилиси с другой. Это вызвало большое недовольство, поскольку несовместимо с грузинскими традициями, миролюбивым характером. Трагедию фактически использовали. Реакция общественности показывает, что эта битва не проиграна», — заявила Зурабишвили.



Источник: SOVA

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