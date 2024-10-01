

Иванишвили отреагировал на заявление посольства США в Грузии относительно Credit Suisse

01.10.2024 19:41





Основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили отреагировал на заявление посольства США в Грузии относительно Credit Suisse.



Как говорится в заявлении Иванишвили, посольство не сможет назвать заявлений Бидзины Иванишвили или любого другого лидера «Грузинской мечты», в которых они обвиняют США или Евросоюз в финансовом шантаже.



«Посольство США разместило на своей официальной странице в Facebook баннер следующего содержания: «Бидзина Иванишвили знает, что деньги, связанные с Credit Suisse, находятся в руках судов Бермуд и Сингапура, а не Америки». Почему он рассказывает грузинам другую историю?» Мы сочли целесообразным ответить на этот баннер заявлением.



Прежде всего, следует отметить, что посольство США не сможет назвать ни лично моих заявлений, ни заявлений какого-либо другого лидера «Грузинской мечты», в которых мы обвиняем США или ЕС в финансовом шантаже.



Мы письменно объяснили причину нашей позиции нашим американским коллегам, и в случае призыва посольства, мы готовы публично высказаться о содержании этого письма. Кроме того, мои адвокаты неоднократно раскрывали общественности подробную информацию о финансовых ограничениях, наложенных на меня с начала войны в Украине, и в случае необходимости я готов поручить адвокатам опубликовать и обновленную информацию обо всем этом.



На этом фоне именно «Грузинская мечта» является политической силой, которая делает все, чтобы не допустить нанесения ущерба репутации США и Евросоюза в глазах грузинского общества и называть событиям своими именами. Если грузинское общество поверит, что США и ЕС хотят сменить власть вопреки воле народа Грузии и вернуть власть коллективному «Национальному движению», это нанесет непоправимый ущерб имиджу как США, так и ЕС.



В таком случае общество также подумает, что режиму Саакашвили в 2004-2012 годах зеленый свет на установление авторитаризма, фальсификацию выборов, убийства и пытки людей, террор бизнеса, захват телевидений, войну и потерю территорий был дан не партией глобальной войны, а Соединенными Штатами Америки Европейским союзом. Также грузинское общество может подумать, что в 2022 году радикальная оппозиция, НПО и высокопоставленные чиновники украинского правительства призывали нас к [открытию] второго фронта не по указанию партии глобальной войны, а США и ЕС. Точно так же грузинское общество может также подумать, что в 2020-2022 годах не партия глобальной войны, а США и Европейский союз дважды пытались устроить смуту в стране.



Мы не хотим допустить развития общественного мнения в этом направлении и будем делать все против этого. Однако в этом нам понадобится помощь американской стороны. А для этого самое главное - рассказать грузинам не «другую историю», а настоящую историю», - говорится в заявлении Иванишвили, которое распространила пресс-служба «Грузинской мечты».



Для информации, посольство Соединенных Штатов Америки в Грузии откликается на вопрос основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, связанный с Credit Suisse.



Как пишет посольство в соцсети, Бидзина Иванишвили знает, что деньги, связанные с Credit Suisse, находятся в руках судов Бермудских островов и Сингапура, но реальность грузинскому населению он преподносит по-иному. «Бидзина Иванишвили знает, что деньги, связанные с Credit Suisse, находятся в руках судов Бермуд и Сингапура, а не Америки. Почему он рассказывает грузинам другую историю?», - пишет посольство.





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