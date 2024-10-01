

Гахария: Руководство «Мечты» превратилось в лживую политическую элиту, для которой защита прав человека не имеет никакой ценности

01.10.2024 21:12





Письмо Иванишвили в связи с 1 октября 2012 года является самопризнанием - ярчайшим доказательством того, что Грузия сегодня стоит точно там же, где она стояла в 2012 году, - так бывший премьер-министр Грузии, лидер партии «Гахария – За Грузию» Георгий Гахария откликается на открытое письмо почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.



Как говорится в заявлении Гахария, от ценностей «Грузинской мечты» 2012 года ничего не осталось. Как отмечает Гахария, «Грузинская мечта» на протяжении 12 лет психологически насильничает, запугивает и шантажирует собственных граждан и использует тех же «зондеров» против собственного народа, что и «Национальное движение».



«Сегодняшнее письмо Иванишвили в связи с 1 октября 2012 года является самопризнанием - ярчайшим доказательством того, что Грузия сегодня - за 25 дней до выборов 2024 года – стоит точно там же, где она стояла в 2012 году - с попранным человеческим достоинством, несправедливым правосудием, коррупцией и непотизмом, политизированной публичной службой, упраздненными институтами.



1 октября 2012 года главной ценностью «Грузинской мечты» был человек и его истинное достоинство. Тогда мы все считали, что искренне боремся с несправедливой системой правосудия и освобождаем государственную службу и государственные учреждения от партийного влияния. Заявленной политической целью «Грузинской мечты» в ее манифесте 2012 года были «многопартийная демократия», «европейская интеграция» и прекращение «политического мессианизма» в стране.



И где мы сейчас, 12 лет спустя? К одному вождю – Саакашвили добавился еще один вождь – Иванишвили. К сожалению, от ценностей «Грузинской мечты» 2012 года ничего не осталось. В этом письме Иванишвили восемь раз упоминает слово «достоинство». Очевидно, что с чем у него больше всего проблем, то он и пытается доказать на бумаге. К сожалению, руководство «Мечты» превратилось в лживую политическую элиту, для которой защита прав человека не имеет никакой ценности так же, как не имело для «Национального движения».



Уже более 12 лет «Мечта» психологически насильничает, запугивает и шантажирует своих граждан войной. Он использует против собственного народа именно тех «зондеров», которых использовало «Национальное движение». Вместо реформирования судебной системы «Мечта» превратила главных преступников системы «националов» в опору своей собственной власти — она сговорилась с ними. Институты подчинены партийному лидеру точно так же, как это было при «Национальном движении». Вместо того чтобы освободить публичную службу от политического влияния, она еще больше поставила государственных служащих под партийное давление.



Власть, декларируемой политической целью которой были достойные условия жизни, преодоление бедности и безработицы, сегодня борется за коррупцию, а не с коррупцией. Народ беднеет, а политическая элита защищает украденные у народа деньги.



К сожалению, «Мечта» стала первой властью, поставившей под сомнение европейский выбор Грузии и будущее страны.



Поэтому с таким же единством и разумностью, как в 2012 году, с верностью ценностям 2012 года мы должны пойти на выборы и вместе победить «Мечту» и «Национальное движение». 26 октября мы должны повторить 1 октября.



Настоящим миром, настоящим достоинством и настоящим процветанием, мы должны вместе спасти страну», - говорится в заявлении Гахария.





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