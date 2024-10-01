

Иванишвили вновь обвинил «партию глобальной войны» в финансовом шантаже

01.10.2024 21:17





Партия глобальной войны имеет принципиальное влияние на политиков и бюрократов как в США, так и в ЕС. Это основная причина, по которой я до прекращения финансового шантажа отказываюсь встречаться с американскими политиками и бюрократами, поскольку вероятность влияния партии глобальной войны на каждого из них весьма высока, - говорится в заявлении почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, которым он откликается на заявление посольства США в Грузии по поводу Credit Suisse.



Как говорится в заявлении Иванишвили, посольство не сможет назвать заявлений Бидзины Иванишвили или любого другого лидера «Грузинской мечты», в которых они обвиняют США или Евросоюз в финансовом шантаже.



«Когда мы говорили об ограблении банковских счетов и финансовом шантаже, мы всегда уточняли, что за этим шантажом стоят не США или Евросоюз, а силы, которые мы называем партией глобальной войны. Мы не обвиняли США или Евросоюз в финансовом шантаже даже тогда, когда Credit Suisse использовала резолюцию, принятую Европарламентом, как еще одно оправдание неперевода денег. Более того, мы не раз уточняли, что под партией Глобальной Войны мы не имели в виду ни США, ни Европейский союз, однако мы также конкретизировали, что партия глобальной войны имеет принципиальное влияние на политиков и бюрократов как в США, так и в ЕС. Это основная причина, по которой я до прекращения финансового шантажа отказываюсь встречаться с американскими политиками и бюрократами, поскольку вероятность влияния партии глобальной войны на каждого из них весьма высока.



Мы письменно объяснили причину нашей позиции нашим американским коллегам, и в случае призыва посольства, мы готовы публично высказаться о содержании этого письма. Кроме того, мои адвокаты неоднократно раскрывали общественности подробную информацию о финансовых ограничениях, наложенных на меня с начала войны в Украине, и в случае необходимости я готов поручить адвокатам опубликовать и обновленную информацию обо всем этом.



Также напоминаем, что тема олигархических влияний, неформального управления, «deep state» и партии войны в США поднята не нами, и этот вопрос представляется одной из основных линий нынешней президентской кампании в Америке. На эту тему активно говорят кандидат в президенты Дональд Трамп, кандидаты на праймериз в президенты Роберт Кеннеди-младший и Вивек Рамасвами и другие.



Именно партия глобальной войны является той силой, которая пытается действуя против национальных интересов Грузии прикрыть Соедингенными Штатами Америки и Евросоюзом, и представить события так, будто у Грузии конфликт не с ней, а с США и ЕС», - говорится в заявлении Иванишвили.





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