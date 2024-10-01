

Президент Грузии: Украина сражается не только за свою независимость, суверенитет, свободу и мир, но и за всех

01.10.2024 22:47





Мир в Европе может нарушить только Россия. Европа создана для мира, в Европе не было ни одной войны друг против друга, а тем более в отношении России, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на пресс-конференции после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.



Как отметила Саломе Зурабишвили, Украина борется не только за свою независимость, суверенитет, свободу и мир, но и за всех - за Европу в целом, включая все те страны, которые являются соседями России и уже испытали российскую агрессию.



«Господин президент, благодарю вас за гостеприимство. Прошло почти два года с момента моего последнего визита в Польшу. Грузия и грузинский народ всегда ощущали и ощущают непоколебимую поддержку Польши на своем европейском пути. В каждый важный момент, когда Грузии приходилось делать новый шаг на этом европейском пути, на каждом этапе Польша, польский народ и польские власти были рядом с Грузией, и за это вам большое спасибо от меня и народа Грузия, который знает, что Польша – большой друг Грузии.



На этот раз мой визит в Варшаву приходится на то время, когда мы все живем в переходное время и эпоху. Этот момент является поворотным моментом для мира, особенно для Европы и Грузии. Уже более двух с половиной лет в самом сердце Европы происходит жесточайшая агрессия России, война против суверенитета, свободы и европейского будущего Украины. 951 день (если не ошибаюсь) и это дни, когда Россия не смогла поколебать отважную борьбу украинцев, которая продолжается и по сей день.



То, что Россия считала короткой кампанией (3 дня, если я не ошибаюсь), продолжилась, и России ничего не удалось сделать по сей день. Напротив, в это время проявилось, в чем заключается солидарность Европы и Запада с Украиной, чего также не ожидает Россия.



И Европа, и Америка хорошо знают, но и мы, грузины, знаем, что Украина борется не только за свою независимость, суверенитет, свободу и мир, но и за всех - за Европу в целом, и в том числе за нас, за все те страны, которые являются соседями России и уже испытали российскую агрессию.



Мир в Европе может нарушить только Россия. Европа создана для мира, в Европе не было ни одной войны друг против друга и тем более в отношении России.



Сегодня я приняла участие в Варшавском форуме по безопасности, где обсуждалась продолжающаяся война в Украине и вызовы безопасности Европы и мира. Это очень важный форум, и участие в нем – большая честь для президента Грузии», - заявила Саломе Зурабишвили.





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