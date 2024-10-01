

Анджей Дуда: Грузия должна иметь власть, которая действительно хочет и делает все, чтобы стать членом ЕС

01.10.2024 22:49





В Грузии недавно принят закон «О прозрачности иностранного влияния». Для всех очевидно и воспринимается так, что политические силы ограничивают неправительственные организации и их стремление к демократии, - заявил президент Республики Польша Анджей Дуда на пресс-конференции после встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Варшаве.



Как отметил президент Польши, Грузия хочет стать членом ЕС, но и у самой Грузии должна быть такая власть, которая действительно хочет и делает все, чтобы стать членом Европейского союза.



«Демократические силы в Грузии пытаются получить политическое преимущество, проводятся предвыборные встречи, я говорил об этом с госпожой президентом, и мы все с нетерпением ждем какое решение примет народ Грузии - избиратель. Мы, конечно, поддерживаем стремление Грузии вступить в Евросоюз. Я, конечно, никогда не сомневался в том, что Грузия хочет стать членом ЕС, но и у самой Грузии должна быть такая власть, которая действительно хочет и делает все, чтобы стать членом Европейского союза, и не только выражать желание, а и выполнять те условия, которые являются предпосылкой для членства Грузии в Европейском союзе. Поэтому государственные органы Грузии должны быть демократическими.



Грузия недавно приняла закон «О прозрачности иностранного влияния», и, конечно, политики ЕС и представители ЕС высказали свое мнение по этому поводу, и для всех очевидно и воспринимается так, что политические силы ограничивают неправительственные организации и их стремление к демократии.



Мы надеемся, что вступление Грузии произойдет в ближайшем будущем, и поэтому результаты выборов очень важны. Мы обсудили все вопросы и, конечно, поддерживаем Грузию. Я спросил госпожу президента, ожидают ли они наблюдателей из зарубежных стран, и госпожа президент подтвердила нам это. Население Грузии выразит свое мнение и подтвердит свой голос на предстоящих выборах.



Этот визит президента Грузии очень важен для Польши, большое спасибо ей за этот визит. Еще раз большое спасибо за участие в Варшавском форуме по безопасности. Это очень важное для нас событие. Ему придали очень большое значение после февраля 2022 года, а мнение и голос госпожи президента, как очень важного политика в международной политике, имеющего большой опыт, как в Западной Европе, так и в международной политике очень значимы, и мы знаем, что госпожа президент делает все для демократического развития Грузии. Большое спасибо за этот визит и все встречи», - заявил президент Польши.



Кроме того, как отметил Анджей Дуда, с точки зрения безопасности для Грузии очень важно, насколько Украина сможет защитить себя от российской агрессии.





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