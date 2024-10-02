

В сентябре из Грузии были выдворены 42 гражданина разных стран

02.10.2024 11:33





Сотрудники Департамента миграции МВД на основании закона Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства» в прошедшем месяце выдворили из страны 42 гражданина разных стран.



По данным МВД, часть иностранных граждан покинула Грузию добровольно, а часть из них была в принудительном порядке выдворена из страны в результате мероприятий, проведенных Департаментом миграции.



«На основании закона Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства» всего из страны выдворены всего 42 гражданина Туркменистана, Ирака, Турции, Индии, Ирана, Нигерии, Азербайджана, Беларуси, России, Иордании и Пакистана.



Среди выдворенных есть лица, которые на территории Грузии были включены в различную антиобщественную деятельность.



Департамент миграции МВД является органом, ответственным за борьбу с нелегальной миграцией внутри страны. Одна из его компетенций - выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законного основания, и их выдворение из Грузии», - сказано в информации.





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