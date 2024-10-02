

Карпентер: США продолжат принимать меры против нарушителей демократических норм

02.10.2024 11:52





Директор по делам Европы в Совете безопасности США Майкл Карпентер заявил, что правительство «Грузинской мечты» разворачивает Грузию на 180 градусов от европейской интеграции.



Американский чиновник предупредил, что, если «Грузинская мечта» продолжит подрывать гражданское общество, если выборы не будут свободными и справедливыми, то Штаты продолжат принимать меры против тех, «кто нарушает демократические нормы».



«То, что в настоящее время делает правительство «Грузинской мечты», — это отдаление на 180 градусов Грузии от евроатлантической интеграции. Если они продолжат идти по этому пути — подрывать гражданское общество, нарушать основные свободы, применять закон об иностранных агентах, и если выборы не будут свободными и справедливыми, они не вступят в ЕС и НАТО в ближайшее время.



И мы продолжим принимать меры, которые у нас есть в отношении нашей визовой политики и глобальных санкций Магнитского, которые налагаются на тех, кто нарушает демократические нормы», — заявил Карпентер.



Представитель Вашингтона подчеркнул, что не должно быть такой огромной пропасти между стремлением грузинского народа к евроатлантическому будущему и тем, что делает правительство в настоящее время.



«Я хочу быть абсолютно четким. То, что мы видим на местах, неприемлемо», — говорит Майкл Карпентер.





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