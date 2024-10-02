

Что объединяет «законы об иноагентах» в четырех разных странах

02.10.2024 12:11





Четыре закона об «иностранных агентах», принятые в Грузии, Боснии и Герцеговине, Кыргызстане и Словакии, имеют схожие цели и тактику. В Грузии правящая партия приняла закон, который создает реестр организаций, имеющих более 20% иностранного финансирования.



Аналогичные законы были предложены в Боснии и Герцеговине, Республике Сербской, Кыргызстане и Словакии, причем в каждой из этих стран некоммерческие организации должны регистрироваться, если они получают иностранное финансирование.



Эти законы часто сравнивают с российским законодательством, направленным на то, чтобы заклеймить НПО как иностранных агентов и тем самым ограничить влияние гражданского общества. Правительства используют кампании дезинформации, чтобы заклеймить НПО как инструменты иностранных держав, подрывающие национальные интересы.



В Кыргызстане и Грузии эти законы могут привести к установлению более авторитарных режимов в соответствии с российскими интересами, что приведет к ослаблению гражданского общества. В Словакии отсрочка принятия закона связана с политическими потрясениями, но его принятие может дестабилизировать отношения с ЕС, что аналогично последствиям, наблюдаемым в Боснии в случае принятия закона.



Предыстория



В феврале 2023 года фракция, формально отколовшаяся от правящей партии «Народная власть», инициировала два законопроекта — «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». На фоне массовых протестов правящая партия была вынуждена отозвать законопроект и пообещала не возвращаться к его рассмотрению. Однако 3 апреля 2023 года правящая партия «Грузинская мечта» вновь внесла законопроект о «прозрачности иностранного влияния».



Несмотря на масштабные протесты и значительную международную критику, правящая партия приняла закон во всех трех чтениях, а затем преодолела вето президента. Новый закон предусматривает создание реестра организаций, представляющих иностранные интересы, в котором должны зарегистрироваться юридические лица, чей годовой доход более чем на 20% поступает из иностранных источников. Несвоевременная регистрация или непредставление финансовых деклараций влечет за собой штраф в размере 25000 лари.



Аналогии



23 марта 2023 года правительство Республики Сербской в Боснии и Герцеговине одобрило законопроект о специальном реестре и прозрачности неправительственных организаций (НПО). Согласно проекту, НПО должны регистрироваться в специальном реестре и соответствующим образом маркировать свои публикации.



НПО также подлежат дополнительному надзору и проверке, а за нарушение положений закона им грозят различные санкции, которые могут привести к запрету их деятельности. Несмотря на резкую критику, 28 мая 2023 года правительство отозвало законопроект, но чиновники намекнули, что инициатива может вернуться в повестку дня.



19 мая 2023 года 33 депутата парламента Кыргызстана представили законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики». По аналогии с российским законодательством об иностранных агентах, закон в Кыргызстане обязывает некоммерческие организации, получающие иностранное финансирование и занимающиеся политической деятельностью, регистрироваться в качестве «иностранных представителей».



Некоммерческие организации должны маркировать свои публикации как иностранные. Закон наделяет Министерство юстиции полномочиями проверять НКО, вмешиваться в их дела и приостанавливать их деятельность на срок до шести месяцев с возможностью ликвидации через суд.



В мае 2024 года правящая коалиция Словакии также внесла законопроект, обязывающий НКО, получающие более 5 000 евро в год из иностранных источников, раскрывать в своих годовых отчетах имена и национальность всех доноров, спонсоров и кредиторов. Министерство внутренних дел может штрафовать или распускать НКО, если они не соблюдают обязательства по отчетности и маркировке. Обсуждение этих поправок было отложено до осени 2024 года, а основной причиной задержки названо нападение на премьер-министра Фико в мае.



Сходства в этих 4 законах



Цели законов, инициированных в этих четырех областях, схожи — они направлены на стигматизацию гражданского сектора и наделение исполнительных органов власти механизмами контроля. Законодательство направлено на сектор НКО либо полностью, либо в значительной степени.



Все четыре закона вдохновлены существующим в России законодательством и имеют четкие параллели как в обозначении организаций, так и в механизмах правоприменения.



До разработки и принятия этих законов правительства использовали идентичные дезинформационные нарративы для манипулирования общественным мнением.



С помощью этих законов реализуются внешнеполитические цели России по всем четырем направлениям. В Грузии и Кыргызстане устанавливается автократическая власть российского образца, которая будет подавлять свободное гражданское общество. Это значительно облегчит России проведение будущих гибридных или информационных кампаний.



В случае с Грузией закон был принят, несмотря на массовые протесты и категорические предупреждения ЕС и США о том, что эти изменения значительно испортят отношения с Западом и сорвут европейское будущее страны. Если этот закон будет принят в Республике Сербской, интеграция Боснии и Герцеговины в ЕС значительно задержится, что повлияет на европейскую интеграцию на всех Западных Балканах.



Это жизненно важно для укрепления интересов России и Сербии в регионе. В Словакии принятие закона вместе с Венгрией приведет к появлению еще одного проблемного государства в ЕС, что может спровоцировать новый кризис.



Гражданское общество как инструмент общественной мобилизации



В марте 2012 года, за несколько недель до президентских выборов и за несколько месяцев до подписания российского «Закона об иностранных агентах», Путин обвинил финансируемые из-за рубежа НКО в продвижении интересов «иностранных хозяев», заявив, что их цель — дестабилизация.



Путин утверждал, что США пытаются вмешиваться во внутренние дела России с помощью НКО. Подобные нарративы возникли одновременно с введением законов об «иностранных агентах» в Грузии, Словакии, Кыргызстане и Республике Сербской.



«Гражданское общество в роли злодея»



«Гражданское общество — злодей» — один из наиболее часто встречающихся дезинформационных нарративов, связанных с этими законами. Во всех четырех странах инициаторы этих законопроектов использовали идентичные сообщения, направленные против сектора НКО. Они утверждали, что сектор НПО непрозрачен и служит иностранным интересам в ущерб национальным. Они утверждали, что НКО ведут борьбу с церковью и пропагандируют ЛГБТК.



Они также утверждали, что гражданское общество стремится дестабилизировать страну и втянуть ее в войну против России. Правительства постоянно подчеркивали, что гражданский сектор преследует политические цели, сотрудничает с оппозицией и подрывает правительство и демократическое государство.



Например, один из лидеров «Грузинской мечты», Мамука Мдинарадзе, сразу после мирных акций протеста в поддержку европейских устремлений Грузии заявил: «В Грузии есть самые богатые НПО, у которых финансирование намного больше, чем у большинства политических партий, и мы видим, куда все это направляется. Основываясь на фактах, мы можем сделать вывод, что деньги, финансирующие эти НПО, используются против государства и правительства».



Аналогичным образом лидеры правящей партии обвинили НПО в попытке открыть второй фронт и организовать революцию. «В 2022 году НПО открыто присоединились к кампании второго фронта. С первых дней войны они требовали санкций», — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, намекая на то, что присоединение к западным санкциям втянет Грузию в войну против России.



В итоге «Грузинская мечта» представила более широкую теорию заговора, утверждая, что так называемая «партия глобальной войны» имеет решающее, критическое влияние на официальные структуры как в США, так и в ЕС, и что НПО действуют по их директивам и финансируются.



Демонизируя сектор НПО, «Грузинская мечта» делала акцент на защите традиционных ценностей и утверждала, что регулирование деятельности НПО необходимо для пресечения, по их мнению, «пропаганды ЛГБТК», используя закон в качестве основного инструмента.



Демонизация НПО и независимых СМИ не нова и для Словакии, где Социал-демократическая партия, возглавляемая премьер-министром Робертом Фико, на протяжении многих лет представляла сектор НПО как инструмент иностранных сил и постоянно нападала на западных союзников. Возвращаясь к власти в 2023 году, Фико заявил:



«В последние пять-десять лет НПО в Словакии ведут себя ужасно, нарушая природный баланс».



В Кыргызстане один из инициаторов законопроекта, депутат Надир Нарматов из партии «Ата-Журт», известной своей антизападной позицией, заявил в парламенте, что НПО несут ответственность за три революции и беспорядки в стране.



До принятия закона авторы законопроекта в Кыргызстане использовали риторику, схожую с кремлевской, утверждая, что закон будет направлен только против НПО, финансируемых из-за рубежа.



«Это западный закон»



Еще один дезинформационный нарратив, часто встречающийся во всех четырех странах, — это то, что эти законы имеют «западное» происхождение. Правительства постоянно утверждали, что эти законы являются прямыми аналогами американского «Закона о регистрации иностранных агентов» (FARA), и сравнивали их с директивами ЕС, а также с законами Франции и Канады.



Уже в 2023 году правительство Грузии пыталось убедить общественность в том, что закон напоминает американский FARA.



«Закон о регистрации иностранных агентов» (FARA) был принят в 1938 году для борьбы с фашистами. Тогда он оказался успешным, и закон FARA действует до сих пор. Это один из самых актуальных законов в США, и в прошлом году «Народная сила» перевела его напрямую», — утверждал Мамука Мдинарадзе, один из лидеров «Грузинской мечты», в апреле 2024 года.



Правящая группа утверждала, что аналогичный закон либо уже действует, либо вот-вот будет принят в Европе. «В ЕС уже вводятся более строгие правила. Закон прошел Европейскую комиссию, и очень скоро его утвердит Европейский парламент… Определение «иностранной державы» в европейском законопроекте точно такое же, как и в нашем», — заявил депутат Ираклий Заркуа в эфире проправительственного канала «Имеди».



Грузинская мечта» пыталась убедить общественность в том, что закон не является «российским» — термин, часто используемый протестующими и другими критиками. «Никто не может привести пример, когда мы предприняли шаг, отвечающий интересам России», — написал генеральный секретарь партии и мэр Тбилиси Каха Каладзе 16 мая 2024 года.



Аналогичные послания были обнаружены и в Словакии, где сторонники закона также пытались убедить население в том, что законодательство имеет западное происхождение.



«Если вы спросите меня, мы просто скопировали закон из Соединенных Штатов слово в слово. Все просто. Закон гласит, что если НПО работают на территории Словакии и получают иностранное финансирование, то они должны иметь статус иностранного агента. Это не наш закон, это закон Соединенных Штатов», — заявил Фико осенью 2023 года.



«Это точно такой же закон, как в Америке», — таков был один из главных дезинформационных нарративов во время подготовки законопроекта, сказал Лукаш Дику, главный редактор Центра расследований Яна Куциака. «Эти законодательные изменения не только противоречат европейскому законодательству, но и нарушают Конституцию Словакии», — добавил Дику.



Президент Кыргызстана Джапаров также постоянно проводил параллели между кыргызским законом и американским Законом о регистрации иностранных агентов (FARA).



«Вы знаете, что FARA предоставляет статус иностранного агента не только СМИ, но и другим юридическим и физическим лицам. Просрочка или отказ в регистрации влекут за собой административную или уголовную ответственность. Возникает вопрос: почему мы не можем сделать то же самое?» — спрашивает президент Джапаров, Президент Кыргызстана.





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