

Посольство США: ISFED с самого начала подтвердила победу «Мечты» на выборах 2020 года

02.10.2024 12:13





Посольство США в ответ на обвинения партии власти в адрес НПО ISFED о том, что организация предприняла попытку госпереворота в 2020 году, напомнило, что ISFED с самого начала подтвердила победу «Грузинской мечты» на выборах 2020 года.



«В ответ на частые ложные заявления «Грузинской мечты» о том, что неправительственная организация ISFED предприняла попытку государственного переворота в 2020 году, мы отмечаем, что, согласно данным ISFED, победа «Грузинской мечты» на выборах 2020 года была подтверждена с самого начала», — говорится в публикации.



Отметим, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили не раз заявлял, что ISFED вмешивалась в выборы 2020 года и «отсутствие ответа <от USAID> является подтверждением того, что USAID вмешивался в выборы 2020 года посредством того, что финансируемая им организация (ISFED) распространяла фальшивые результаты параллельного подсчета (что ISFED опровергла неоднократно), а сами чиновники USAID знали об этом и скрывали это от грузинского общества».





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