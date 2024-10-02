

Антикоррупционное бюро отменило свое решение по «Transparency International – Georgia»

02.10.2024 12:17





Антикоррупционное бюро прислушалось к призыву премьер-министра и отменило свое решение об «объявлении Transparency International — Georgia» и ее исполнительного директора Эки Гигаури «субъектами с заявленной предвыборной целью».



Соответствующее заявление сделал на состоявшейся сегодня пресс-конференции глава Бюро Ражден Купрашвили.



«Никому не должна быть предоставлена возможность подвергать сомнению результаты, зафиксированные гражданами Грузии на выборах. Исходя из вышеизложенного и исходя из национальных интересов страны, считаю необходимым отменить все решения, принятые по организации «Transparency International — Georgia» и ее исполнительного директора Эке Гигаури, согласно которым организации и Эке Гигаури были поставлены задачи сделать прозрачными расходы, понесенные в ходе политических процессов, и довести [информацию] до сведения общественности», — заявил Ражден Купрашвили.



По его словам, если бы организации обнародовали расходы то выяснилось бы, «какие финансовые интересы стоят за заявлениями о прекращении визовой либерализации страны». Как указал Купрашвили, вскоре после того, «как они были признаны субъектами с заявленными предвыборными целями», ряд физических лиц, присоединились «к соответствующей политической партии», тем «самым подтвердив правильность наших решений».



«Однако ни одно из решений не ограничивает право физических или юридических лиц наблюдать за выборами. Это ложь и спекуляция», — заявил Раджден Купрашвили.





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