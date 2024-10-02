

«Международная прозрачность – Грузия» будет вновь наблюдать за выборами - Гигаури

02.10.2024 14:19





«Международная прозрачность – Грузия» продолжит деятельность в плане наблюдения за выборами - что касается решения антикоррупционной службы, все, что было сказано на пресс-конференции, ложь, - заявила «IPN» исполнительный директор «Международной прозрачности – Грузия» Эка Гигаури.



По ее словам, у Антикоррупционного бюро нет никаких правовых аргументов, чтобы объяснить общественности и международно-правовым миссиям, почему был изменен статус организации и почему ей запретили наблюдать за выборами.



«Разумеется, «Международная прозрачность – Грузия» продолжит свою деятельность в плане наблюдения за выборами. Мы, конечно, будем наблюдать в день ​​выборов непосредственно под нашим зонтиком, но надо также помнить, что мы являемся членами наблюдательной миссии «Мой голос», соответственно, будем наблюдать за этими выборами в рамках нашей коалиции вместе с нашим партнерскими организациями. Мы продолжим функционировать так, как делали это с тех пор, как существует наша организация. Мы наблюдали почти за всеми выборами в этой стране. Мы используем наши знания и опыт, чтобы голоса избирателей были максимально защищены. Что касается решения антикоррупционной службы, ясно, что они попытаются найти определенные аргументы, однако все, что было сказано на пресс-конференции, ложь. У них нет никаких правовых аргументов, чтобы объяснить общественности и международным правовым миссиям, почему они изменили наш статус и почему запретили наблюдать за выборами. Поэтому это победа нашей коалиции и гражданского сектора Грузии. Мы знаем, что борьба имеет смысл, поэтому еще раз призываем всех зарегистрироваться в нашей наблюдательной миссии и всех пойти на выборы, так как эти выборы очень важны», - сказала Эка Гигаури.



Ранее Антикоррупционное бюро отменило свое решение признать «Международную прозрачность – Грузия» и ее исполнительного директора Эку Гигаури, а также организацию «Выбери Европу» и ее учредителя Хатуну Лагазидзе субъектами с заявленными избирательными целями». Вчера премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призывал Антикоррупционное бюро изменить решение, касающееся «Международной прозрачности – Грузия» и других субъектов, признанных организациями с заявленными избирательными целями.





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