

Саломе Зурабишвили встретится в Брюсселе с Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен

02.10.2024 14:22





Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня встретится с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Информацию об этом распространяет администрация президента Грузии.



По их данным, встреча пройдет в Брюсселе.



Для информации, до этого Саломе Зурабишвили побывала в ряде европейских стран, в том числе во Франции, где присутствовала на показе документального фильма «До Бучи была Абхазия». Также президент посетила Германию, где встретилась с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, а вчера находилась в Польше, где провела встречу с президентом Анджеем Дудой.





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