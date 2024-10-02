|
|
|
Саломе Зурабишвили встретится в Брюсселе с Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен
02.10.2024 14:22
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня встретится с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Информацию об этом распространяет администрация президента Грузии.
По их данным, встреча пройдет в Брюсселе.
Для информации, до этого Саломе Зурабишвили побывала в ряде европейских стран, в том числе во Франции, где присутствовала на показе документального фильма «До Бучи была Абхазия». Также президент посетила Германию, где встретилась с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, а вчера находилась в Польше, где провела встречу с президентом Анджеем Дудой.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна