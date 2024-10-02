|
|
|
Олаф Шольц:Грузия недавно приняла анти-LGBTQI закон, это означает, что Грузия отдаляется от Европы
02.10.2024 14:28
Грузия недавно приняла анти-LGBTQI закон, это означает, что Грузия отдаляется от Европы, - заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Берлине на конференции по правам квир-людей, организованной парламентской группой «Социал-демократической партии».
«Каждый человек в Германии должен иметь возможность жить свободно, без страха и в безопасности, и быть защищенным от ненависти, насилия, дискриминации и оскорбления», - заявил Олаф Шольц.
Канцлер Германии отметил, что в ходе поездок за границу он регулярно встречается с неправительственными организациями и говорит о правах человека в разных странах.
«В Грузии, например, недавно был принят анти- LGBTQI закон, который является дискриминационным и нарушает фундаментальные права человека. Скажу четко: это означает, что Грузия отдаляется от Европы. Хорошо, что вы обращаете внимание на такие случаи и проявляете солидарность», - сказал Олаф Шольц.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна