

Олаф Шольц:Грузия недавно приняла анти-LGBTQI закон, это означает, что Грузия отдаляется от Европы

02.10.2024 14:28





Грузия недавно приняла анти-LGBTQI закон, это означает, что Грузия отдаляется от Европы, - заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Берлине на конференции по правам квир-людей, организованной парламентской группой «Социал-демократической партии».



«Каждый человек в Германии должен иметь возможность жить свободно, без страха и в безопасности, и быть защищенным от ненависти, насилия, дискриминации и оскорбления», - заявил Олаф Шольц.



Канцлер Германии отметил, что в ходе поездок за границу он регулярно встречается с неправительственными организациями и говорит о правах человека в разных странах.



«В Грузии, например, недавно был принят анти- LGBTQI закон, который является дискриминационным и нарушает фундаментальные права человека. Скажу четко: это означает, что Грузия отдаляется от Европы. Хорошо, что вы обращаете внимание на такие случаи и проявляете солидарность», - сказал Олаф Шольц.





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