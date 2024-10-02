

Посольство США: Почему «Грузинская мечта» ставит под угрозу партнерство с Америкой из-за 1,8%?

02.10.2024 14:34





Посольство США в Грузии интересуется, почему власть «Грузинской мечты» ставит под угрозу партнерство с США.



В распространенной в социальной сети информации они приводят диаграмму, где отражены результаты парламентских выборов 2020 года, которые опубликовала НПО ISFED, а затем исправила свои результаты.



По их же информации, согласно первоначально опубликованным результатам, была подтверждена победа на выборах «Грузинской мечты», однако в измененных данных правящая партия получила дополнительно 1.8% голосов.



«В ответ на частые ложные заявления со стороны «Грузинской мечты», что неправительственная организация ISFED в 2020 году предприняла попытку государственного переворота, отметим, что, согласно данным ISFED, победа «Грузинской мечты» на выборах 2020 года была подтверждена с самого начала. Почему «Грузинская мечта» подвергает риску партнерство с США из-за 1,8%?», - говорится в информации, распространенной посольством США.





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