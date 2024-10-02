

Александр Цуладзе назначен министром образования

02.10.2024 14:40





Александр Цуладзе занял пост министра образования, науки и молодежи Грузии.



Нового министра образования представил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге, состоявшемся в администрации правительства.



Александр Цуладзе поблагодарил премьер-министра за доверие.



28 сентября Георгий Амилахвари покинул пост министра образования, науки и молодежи Грузии и заявил, что возвращается в частный сектор.







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