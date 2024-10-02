Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Александр Цуладзе назначен министром образования


02.10.2024   14:40


Александр Цуладзе занял пост министра образования, науки и молодежи Грузии.

Нового министра образования представил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге, состоявшемся в администрации правительства.

Александр Цуладзе поблагодарил премьер-министра за доверие.

28 сентября Георгий Амилахвари покинул пост министра образования, науки и молодежи Грузии и заявил, что возвращается в частный сектор.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна