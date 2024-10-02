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Александр Цуладзе назначен министром образования
02.10.2024 14:40
Александр Цуладзе занял пост министра образования, науки и молодежи Грузии.
Нового министра образования представил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге, состоявшемся в администрации правительства.
Александр Цуладзе поблагодарил премьер-министра за доверие.
28 сентября Георгий Амилахвари покинул пост министра образования, науки и молодежи Грузии и заявил, что возвращается в частный сектор.
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