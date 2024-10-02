

Михаэль Рот решил помочь грузинским эмигрантам проголосовать на выборах

02.10.2024 14:53





Депутат Бундестага Германии, председатель комитета по внешним связям Михаэль Рот публикует информацию о том, как граждане Грузии, проживающие за рубежом, могут зарегистрироваться для голосования на выборах.



Рот публикует контактную информацию двух человек, которые, по его словам, помогут гражданам Грузии в процессе регистрации.



«Многие грузинские друзья спрашивают меня, как им зарегистрироваться для голосования. Эти выборы очень важны, потому что это выбор между европейским будущим, изоляцией вашей страны и российским стилем жизни. Процесс регистрации довольно сложен, и эти два парня — Ник и Эмиль помогут вам пройти процесс регистрации. Здесь вы найдете контактную информацию и свяжитесь с ними. Они пытаются помочь вам, потому что ваш выбор, ваш голос очень важен. Прошу вас, если вы действительно заинтересованы в европейском будущем, большей демократии, большей свободе, воспользуйтесь шансом 26 октября и зарегистрируйтесь до 7 октября, если вы не проживаете в Грузии, если вы живете за границей, например, в Германии или другой стране», — говорит Майкл Рот в опубликованном видеообращении в социальной сети X.





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