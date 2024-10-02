

Саакашвили призывает ЕНД создать институт волонтеров на выборах

02.10.2024 15:06





Экс-президент Грузии выступает с инициативой создания института волонтеров на выборах. Свое предложение Михаил Саакашвили озвучил во время дистанционного подключения к судебному процессу по его делу из клиники «Вивамеди». Бывший глава государства считает это необходимым для мобилизации и защиты голосов избирателей.



«Я хочу обратиться, в данном случае, к «Единому национальному движению» (ЕНД): нам нужны волонтеры сейчас, много добровольцев на выборах, людям нужно много энергии. Я хочу, чтобы мы попросили людей провести эти последние несколько недель без зарплаты, ходить от дома к дому к своим соседям, мобилизовать голоса избирателей, а также быть готовыми защитить их голоса. Если придет много людей, никто не сможет сфальсифицировать эти выборы», - заявил Михаил Саакашвили.



Экс-президент также прокомментировал тему эмиграции, которая, по утверждениям бывшего главы государства, массово наблюдается в годы правления «Грузинской мечты». Он попытался объяснить причины такого положения:



«Правительство криминально. Именно поэтому криминально-мафиозное правительство хочет быть в России, там рай для мафии. В 2012 году Грузия жила гораздо лучше, чем в 2003 году. В 2024 году Грузия живёт хуже, чем в 2012 году… Они заставили народ голодать, теперь опять вместо того, чтобы обещать бедным и нуждающимся людям что-то приличное, хотят напугать их войной и бедами... Чего они нас пугают этой войной? Все прекрасно знают, что если мы пойдём в Европу, то никакой войне там не будет… Иванишвили вывез из Грузии в четыре раза больше людей, чем Шах Аббас. В мое время вернулось больше людей, чем уехало», - заявил Саакашвили.



Во время видеовключения бывший президент также сообщил, что готов присутствовать на опросе свидетелей на суде.



«Я организую свою явку в суд и смогу напрямую посмотреть в глаза всем свидетелям… Я здесь потому, что люблю свой народ. Я рисковал своей жизнью, я шел на все, меня отравили, мне причинили все неприятности, из-за того, что я люблю свой народ. В те годы я не власть любил, я любил то, что помогаю своему народу», - заявил Михаил Саакашвили.



Напомним, что Саакашвили вернулся в Грузию осенью 2021 года и был заключен под стражу. С мая 2022 года он находится в клинике «Вивамеди».





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