

Посольство Израиля выражает соболезнования семье гражданина Грузии, погибшего в результате теракта в Тель-Авиве

02.10.2024 16:00





«Посольство Израиля выражает глубокое сожаление и искренние соболезнования семье гражданина Грузии Ильи Нозадзе, который приехал в Израиль навестить своих родственников и трагически погиб вчера во время теракта», — пишет в соцсети посольство Израиля в Грузии.



«Терроризм не жалеет никого, независимо от национальности, религии и возраста. В этом ужасающем событии, когда палестинские террористы открыли огонь по гражданам в центре Израиля, Тель-Авиве, были убиты семь невинных людей и пострадали девять человек. Мир должен объединиться в борьбе с терроризмом и его главным сторонником — тегеранским режимом», — говорится в заявлении посольства Израиля в Грузии.



Для справки, в клинике скончался гражданин Грузии, получивший ранение во время стрельбы в Тель-Авиве. В результате происшествия восемь человек погибли, несколько получили ранения. По данным правоохранительных органов, двое террористов, совершивших нападение, нейтрализованы.





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