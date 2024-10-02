

Кобахидзе: У посла США Данниган нет возможности что-либо качественно изменить на этом этапе

02.10.2024 16:19





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции в администрации правительства, отвечая на вопрос, касающийся посла США, заявил:



«К сожалению, у неё нет возможности на данном этапе что-то существенно изменить, но именно вместе с ней, с её участием, учитывая её личные качества, мы уверены, что со следующего года сможем качественно перезагрузить отношения.



По словам премьер-министра, как только изменятся интересы, у посла появится возможность сосредоточиться на перезагрузке отношений.



«Лично я очень уважаю её и ценю её прагматичный и рациональный подход. К сожалению, у неё нет возможности что-либо существенно изменить на данном этапе, но именно вместе с ней, с её участием, с учетом её личных качеств, мы уверены, что со следующего года сможем качественно перезагрузить отношения.



До конца года, конечно, будет давление, и это связано с конкретными интересами. Как только интересы изменятся, а это произойдет в следующем году, у посла появится возможность полностью сосредоточиться на перезагрузке отношений», – заявил премьер-министр.





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