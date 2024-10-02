

Представители ПАСЕ приветствуют отмену принятого Антикоррупционным бюро решения в отношении TI-Georgia

02.10.2024 17:49





Представители ПАСЕ приветствуют отмену Антикоррупционным бюро своего решения объявить организацию «Международная прозрачность – Грузия» «субъектом с заявленными избирательными интересами».



«Представители наблюдательной миссии ПАСЕ Клод Керн и Эдит Эстрелла, а также глава группы по наблюдению за выборами Юлиан Булай приветствуют отмену Антикоррупционным бюро своего решения об объявлении «Международной прозрачности – Грузия» «субъектом с заявленными избирательными интересами», - пишет в соцсети Парламентская Ассамблея Совета Европы.



Для справки, сегодня Антикоррупционное бюро отменило решение определить организации «Международная прозрачность – Грузия» и ее исполнительному директору Эке Гигаури, а также организации «Выбери Европу» и ее учредителю Хатуне Лагазидзе статус «субъектов с заявленными избирательными целями». Вчера Антикоррупционное бюро призвал к этому премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.





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