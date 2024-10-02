

Израиль объявил Генсека ООН Антониу Гуттериша персоной нон грата

02.10.2024 17:55





Генсек ООН Антониу Гуттериш объявлен в Израиле персоной нон грата, - заявление об этом распространяет Министерство иностранных дел Израиля.



Согласно заявлению МИД, данное решение является ответом на отклик Антониу Гутерриша по поводу ракетного удара, осуществленного Ираном против Израиля.



«Тот, кто не может осудить чудовищное нападение Ирана на Израиль, как это делают почти все страны мира, не заслуживает того, чтобы ступать на израильскую землю», - говорится в заявлении.





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