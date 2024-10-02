Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кордзая: Мы продолжаем защищать избирательные права эмигрантов


02.10.2024   20:12


Мы продолжаем защищать избирательные права эмигрантов - оставляем небольшую надежду, что они защитят конституционное право людей на участие в выборах, - заявила на брифинге лидер «Единства - Национального движения» Тамар Кордзая.

Она пояснила, что в Апелляционном суде продолжается спор в связи с открытием избирательных участков.

«Мы, «Единство-Национальное движение», продолжаем защищать избирательные права эмигрантов. Сегодня в Апелляционном суде продолжается спор по поводу открытия избирательных участков.

Поскольку закон дает нам право обжаловать постановление ЦИК в связи с неоткрытием участков, значит, закон дает возможность, чтобы Центральная избирательная комиссия опять обсудила вопрос, открыла участки. Исходя из этого будем ждать решения апелляционного суда, оставим небольшую надежду, что они все-таки защитят конституционное право людей участвовать в выборах», - отметила Кордзая.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна