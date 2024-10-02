

Кордзая: Мы продолжаем защищать избирательные права эмигрантов

02.10.2024 20:12





Мы продолжаем защищать избирательные права эмигрантов - оставляем небольшую надежду, что они защитят конституционное право людей на участие в выборах, - заявила на брифинге лидер «Единства - Национального движения» Тамар Кордзая.



Она пояснила, что в Апелляционном суде продолжается спор в связи с открытием избирательных участков.



«Мы, «Единство-Национальное движение», продолжаем защищать избирательные права эмигрантов. Сегодня в Апелляционном суде продолжается спор по поводу открытия избирательных участков.



Поскольку закон дает нам право обжаловать постановление ЦИК в связи с неоткрытием участков, значит, закон дает возможность, чтобы Центральная избирательная комиссия опять обсудила вопрос, открыла участки. Исходя из этого будем ждать решения апелляционного суда, оставим небольшую надежду, что они все-таки защитят конституционное право людей участвовать в выборах», - отметила Кордзая.





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