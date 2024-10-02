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Шарль Мишель: Решение о будущем Грузии может принять только грузинский народ в Грузии
02.10.2024 20:16
Президент Европейского совета Шарль Мишель пишет в соцсети о встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, состоявшейся в Брюсселе.
Как отмечает Мишель, встреча с Зурабишвили прошла в переломный для Грузии момент.
«Встреча с президентом Саломе Зурабишвили в решающий для Грузии момент. Будучи страной-кандидатом, Грузия должна углубить свои реформы в соответствии с нашими общими демократическими ценностями. Реформы, верховенство закона и демократические принципы являются основой пути ЕС. Решение относительно будущего Грузии может принять только грузинский народ в Грузии», — написал президент Европейского совета Шарль Мишель.
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