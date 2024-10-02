

Премьер-министр Грузии утверждает, что в его визит в США вмешалась «Партия Глобальной Войны»

02.10.2024 20:41





Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что «Партия Глобальной Войны» вмешалась в ход его визита в США и в последний момент добилась отмены приглашения на прием от имени президента Джо Байдена.



«В данном случае во всем замешана рука «Партии Глобальной Войны». «Некоторые» очень расстроены тем, что мы не предприняли конкретных шагов с 2022 года, и эти факты являются выражением этого раздражения», — сказал Кобахидзе.



В «Грузинской мечте» по-прежнему отказываются говорить что-либо конкретное про «Партию Глобальной Войны», потому что это «опасная закулисная информация». Но, как говорят в правительстве Грузии, эта злая сила проникла всюду, в том числе имеет влияние в США и ЕС.



Кобахидзе также заявил сегодня, что после окончания войны в Украине интерес к Грузии изменится и возникнет возможность перезагрузить отношения «со всеми и по всем вопросам»:



«Мы должны уладить отношения со всеми, включая «партию глобальной войны», после того как изменятся интересы. Интересы временны, интересы меняются вместе с изменением ситуации — после завершения двух выборов, после окончания войны в Украине, мы уверены, что интересы по отношению к нашей стране качественно изменятся, и, соответственно, у нас будет возможность перезагрузить отношения со всеми.



<> Здесь же конкретизирую, что мы готовы перезагрузить отношения отсюда же. Если будут встречные шаги, то да. Но мы на это не надеемся до конца года, но я повторю, что с начала следующего года, мы уверены, после того как пройдут одни выборы, другие выборы (речь о парламентских выборах в Грузии и выборах президента США — ред.), после того как завершится война в Украине, отношения между Грузией и Соединенными Штатами Америки будут качественно перезагружены.», — подчеркнул Кобахидзе.



Источник: Новости - Грузия

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