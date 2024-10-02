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Проживающим за границей детям Иванишвили ограничен доступ к банковским счетам - СМИ
02.10.2024 21:36
По данным телекомпании Формула, детям грузинского олигарха Бидзины Иванишвили, проживающим за границей, был ограничен доступ к банковским счетам.
По словам источника телекомпании, банки полностью перекрыли доступ к некоторым счетам членов семьи Бидзины Иванишвили, а в ряде случаев перевели их в операционный режим с ограниченными финансовыми ресурсами.
По данным источника, данная мера введена в связи с т.н. предсанкционным режимом. Это означает, что финансовые учреждения принимают решение о помещении владельца счета или связанного с ним лица в режим санкций на основе высокодостоверной информации, предоставленной Казначейством или Госдепартаментом США или европейскими учреждениями.
Речь идет не только о банковских учреждениях, работающих под юрисдикцией Соединенных Штатов Америки, Великобритании или Евросоюза.
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