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Президент Грузии на встрече с Урсулой фон дер Ляйен подчеркнула решающую важность европейской моральной поддержки
02.10.2024 22:28
Я еще раз подтвердила президенту Урсуле фон дер Ляйен приверженность грузинского народа ускорению нашего европейского пути, - об этом пишет на платформе X президент Грузии Саломе Зурабишвили.
По ее словам, в беседе с президентом Еврокомиссии она «подчеркнула решающую важность европейской моральной поддержки, чтобы грузинский народ не чувствовал себя изолированным, когда 26 октября сделает свой европейский выбор», - говорится в заявлении президента.
Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась в Брюсселе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Для информации, Саломе Зурабишвили посетила ряд европейских стран, в том числе Францию, где присутствовала на показе документального фильма «До Бучи была Абхазия». Также президент посетила Германию, где встретилась с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, а вчера находилась в Польше, где провела встречу с президентом Анджеем Дудой.
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