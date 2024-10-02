

Президент: Моральная поддержка и наблюдатели на выборах укрепят грузинский народ

02.10.2024 22:41





В этот решающий момент европейская поддержка жизненно важна, – об этом пишет в соцсети X президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По словам Зурабишвили, она «от имени нации выразила благодарность другу Грузии Шарлю Мишелю, который решительно поддерживает наши европейские устремления».



«В этот решающий момент европейская поддержка жизненно важна - моральная поддержка и наблюдатели на выборах укрепят грузинский народ в то время, когда мы подтверждаем нашу приверженность европейскому будущему», - пишет президент Зурабишвили.



Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась в Брюсселе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.



Для информации, Саломе Зурабишвили посетила ряд европейских стран, в том числе Францию, где присутствовала на показе документального фильма «До Бучи была Абхазия». Также президент посетила Германию, где встретилась с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, а вчера находилась в Польше, где провела встречу с президентом Анджеем Дудой.





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