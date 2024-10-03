

Ландсбергис: Правящая партия Грузии продолжает кампанию запугивания политической оппозиции и гражданского общества

03.10.2024 11:12





Мы серьезно обеспокоены нынешней ситуацией в Грузии. За несколько недель до выборов правящая партия продолжает кампанию запугивания политической оппозиции, гражданского общества и населения в целом, - заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, выступая с речью на Парламентской ассамблее Совета Европы.



По его словам, эти действия правящей партии не соответствуют ценностям Совета Европы.



«Это не соответствует нашим ценностям. Это не соответствует ценностям Совета Европы. Поэтому я призываю грузинских депутатов и дипломатов, находящихся в этом зале, взять на себя ответственность и обеспечить, чтобы Грузия вернулась на путь демократии, верховенства закона, Европы», - заявил Габриэлюс Ландсбергис.





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