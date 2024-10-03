

Спикер парламента Грузии подписал закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних»

03.10.2024 11:38





«Сегодня, в соответствии с Конституцией Грузии, я подписываю закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», который не был подписан Саломе Зурабишвили», — об этом в социальной сети написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



«Символично, что номинальный лидер безродной и безнравственной оппозиции, ставшая уходящим президентом, отказывается подписать закон, который защищает самое ценное для человека — семью и детей. Из этого отказа хорошо видно, где стоит Саломе Зурабишвили и где стоят покрываемые ею безродные оппозиционеры, у которых даже не хватило смелости открыто выразить своё мнение по поводу этого закона, которые позорно сбежали из зала во время голосования», — пишет Шалва Папуашвили.



По его словам, закон, который он подписывает, не отражает текущие, временные, изменчивые идеи и идеологии, а основывается на здравом смысле, историческом опыте и многовековых христианских, грузинских и европейских ценностях.



«Я хорошо понимаю, что подписание этого закона вызовет критику со стороны некоторых зарубежных партнеров, но грузины никогда не боялись чужих оценок, когда наша вера, здравый смысл и преданность стране обязывали нас, и когда мы видели, что цивилизационные течения направлялись в неверное русло. Это помогло нам пройти через тысячелетия. Так мы сохранили нашу идентичность. В то же время мы видим за рубежом миллионы людей, чьи настроения совпадают с духом этого закона.



Этот закон защищает права всех граждан, включая свободу выражения мнений, при этом не ущемляя права других людей, что и является истинной сутью и идеей демократии.



Толерантность всегда была и будет отличительной чертой грузинского народа. Однако мы также должны понимать, что толерантность подразумевает совместное проживание на основе взаимного уважения, а не жизнь назло друг другу и нарушение гражданского мира, игнорируя веру и ценности других.



Этот закон — один из самых поддерживаемых народом. 17 мая 2024 года около миллиона граждан Грузии вышли на улицы городов Грузии, фактически проведя референдум по этому закону. В процессе его принятия у нас также были обсуждения с представителями религиозных конфессий, и как Грузинская православная церковь, так и другие религиозные конфессии полностью поддержали дух этого закона. Поэтому для меня подписание этого закона является подписью с наибольшей легитимностью. Подписью, за которой стоят и народ, и церковь», — отмечает Шалва Папуашвили.







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