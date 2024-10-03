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Глава МИД Грузии принял участие в церемонии инаугурации президента Мексики
03.10.2024 12:00
Грузинская делегация во главе с министром иностранных дел приняла участие в церемонии инаугурации президента Мексики.
По сообщению МИД, инаугурация Клаудии Шейнбаум прошла в Мехико, на ней присутствовали высокопоставленные делегаты 105 стран и 22 международных организаций, в том числе первые лица 16 стран и главы МИД 20 стран.
«В рамках церемонии инаугурации состоялась ознакомительная встреча, в ходе которой глава МИД Грузии от имени правительства Грузии и грузинского народа поздравил президента Шейнбаум с победой на выборах и пожелал ей успехов в будущей деятельности. Были подчеркнуты исключительно дружеские и партнерские отношения между Грузией и Мексикой и выражена надежда, что эти отношения будут еще более углубляться во время её президентства.
Президент Мексики поблагодарила министра иностранных дел Грузии за участие в церемонии инаугурации. Было отмечено, что это хороший импульс для будущего сотрудничества между двумя странами», — говорится в информации МИД Грузии.
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