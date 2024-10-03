

Лидер ЕНД: «Грузинская мечта» не сможет подавить голос грузинского народа ложными конструкциями войны и мира

03.10.2024 12:16





«Грузинская мечта» не сможет подавить голос грузинского народа у избирательной урны ложными конструкциями войны и мира, основанными на российских пропагандистских нарративах, - заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава, выступая на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.



Тина Бокучава призвала международное сообщество поддержать миссию наблюдателей ОБСЕ в Грузии во время выборов 26 октября.



«Принципы мира и безопасности, лежащие в основе ОБСЕ, ежедневно подвергаются сомнению со стороны Путина, когда он бомбит детские больницы и церкви в Украине.



Не следует упускать из виду позорные попытки других таких авторитариев сохранить власть, внушая страх перед войной, как правитель Грузии - Бидзина Иванишвили.



В преддверии решающих парламентских выборов вдохновленная Кремлем пропаганда Иванишвили основана на мифах о непобедимости России и цинизме, что миролюбивые западные страны пытаются разжечь конфликты.



Правительство разбогатевшего в России миллиардера Иванишвили, во главе с партией «Грузинская мечта», с целью сохранения власти, перед решающими выборами, опирается на отчаянную тактику страха – держит в заключении по политически мотивированным обвинениям самого прозападного политика Грузии, бывшего президента Михаил Саакашвили, притесняет гражданское общество и жестоко подавляет мирный протест.



Несмотря на это, грузинский народ выбрал европейское будущее, европейское процветание и безопасность.



«Грузинская мечта» не сможет подавить голос грузинского народа у избирательной урны ложными конструкциями войны и мира, основанными на нарративах российской пропаганды.



Я приглашаю вас всех присоединиться к миссии наблюдателей ОБСЕ в Грузии во время этих исторических выборов, чтобы сохранить евроатлантический путь Грузии. Благодарю вас за поддержку мирного и успешного будущего моей страны», - заявила Тина Бокучава.



По информации пресс-службы партии, председатель ЕНД Тина Бокучава принимает участие в осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в ирландском Дублине. Парламентская ассамблея объединяет сотни парламентариев из Европы и Северной Америки, чтобы сосредоточиться на вопросах безопасности и сотрудничества.





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