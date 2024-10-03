

Георгий Вашадзе: Факт, что санкции эффективны, потому что «Грузинская мечта» начала отступать

03.10.2024 13:06





Факт, что [санкции] эффективны, потому что «Грузинская мечта» начала отступать: отменила штрафы и замечания в отношении гражданского сектора, изменила риторику, соответственно, «Грузинская мечта» готовится к передаче власти, - заявил журналистам один из лидеров «Единства – Национального движения» Георгий Вашадзе, отвечая на вопрос, насколько ожидаемо введение международных санкций против почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и членов его семьи.



По словам Вашадзе, «ни один человек, который пытается реализовать российские интересы и фальсифицировать волю Грузии и грузинского народа, не сможет избежать ответственности».



«Как бы ни старались Иванишвили и «Грузинская мечта» изолировать Грузию, им это не удастся. Потому что они проигрывают. Выбор грузинского народа – вступление в Европейский союз, процветание, движение вперед, а не к изоляции.



Всякий, кто попытается силовыми методами фальсифицировать волю грузинского народа, получит самый жесткий ответ как со стороны грузинского народа, так и со стороны международных партнеров. Да, «Грузинская мечта» проигрывает, да, они сейчас очень напуганы, поэтому устанавливают билборды, не регистрируют эмигрантов - десятки тысяч эмигрантов исчезли из избирательных списков, и все это поэтому, что они пытаются фальсифицировать реальность, но на эту фальшь мы ответим 26 октября», - заявил Георгий Вашадзе.



Кроме того, Вашадзе отреагировал на решение Антикоррупционного бюро изменить решение о присвоении организациям Эки Гигаури и Хатуны Лагазидзе статуса «субъекта с заявленными избирательными целями».



По словам Вашадзе, бюро пошло на попятную потому, что отступает сама «Грузинская мечта».



«Антикоррупционное бюро – это обычный болт насильственного режима «Грузинской мечты». Он отступил, потому что отступает «Грузинская мечта», потому что «Грузинская мечта» терпит крах, потому что Грузия выбирает путь в ЕС и отказывается от изоляции. Мы еще увидим большое отступление с их стороны», - заявил Георгий Вашадзе.





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