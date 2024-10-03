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Посольство США опровергает введение санкций против детей Иванишвили
03.10.2024 13:09
В посольстве США заявляют, что США не вводили санкций в отношении Бидзины Иванишвили и членов его семьи.
«Соединенные Штаты не вводили финансовых санкций против Бидзины Иванишвили или членов ее семьи. Министерство финансов США публично публикует все финансовые санкции", - сообщили «Радио Свобода» 3 октября в посольстве США в Грузии.
2 октября телекомпания "Формула" сообщила со ссылкой на источник, что ограничен доступ к банковским счетам детей Бидзины Иванишвили, проживающих за границей, - что банки "приостановили доступ к части счетов" членов семьи Бидзины Иванишвили, а в в некоторых случаях «перевели их в рабочий режим при ограниченных финансовых ресурсах».
Трое из четырех детей Иванишвили - Ута, Гванца и Бера Иванишвили - уже много лет не живут в Грузии.
Пару недель назад, 20 сентября, "Голос Америки" сообщил со ссылкой на источники, что США уже разработали пакет санкций против экс-премьер-министра Грузии-миллиардера Бидзины Иванишвили и рассматривают возможность введения санкций. введение его в ближайшем будущем.
Издание пишет, что два высокопоставленных чиновника правительства США и два других источника, близких к администрации, анонимно подтверждают информацию о возможных санкциях Иванишвили.
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