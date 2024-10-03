

UNAIDS призвала Грузию отменить законы, направленные против сексуальных меньшинств

03.10.2024 14:54





Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS) выразила глубокую обеспокоенность в связи с недавно принятым в Грузии законодательством, направленным против сообщества ЛГБТК+. По мнению UNAIDS, оно представляет серьезную угрозу для здоровья населения и прав человека в Грузии.



Как сообщается на сайте UNAIDS, программа поддержала заявление Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о том, что новое законодательство «вводит дискриминационные ограничения на образование, общественные дискуссии и собрания, связанные с сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью».



«Эти законы нарушают фундаментальные права на достоинство и равенство, усиливая стигму и препятствуя доступу сообщества ЛГБТК+ к основным услугам здравоохранения. Это, в свою очередь, подрывает усилия Грузии по искоренению СПИДа и борьбе с другими инфекционными заболеваниями», – говорится в заявлении.



В UNAIDS подчеркнули, что законам, дискриминирующим представителей ЛГБТК+, не место в современном обществе: они приводят к преследованиям, дискриминации, насилию и социальной изоляции, ставя под угрозу усилия по прекращению эпидемии ВИЧ.



«Мы призываем власти Грузии отменить эти законы, поскольку они приведут лишь к дальнейшей изоляции маргинализированных сообществ и ухудшению состояния здоровья населения. Стигма убивает, в то время как солидарность спасает жизни. Защита прав представителей ЛГБТК+ имеет решающее значение для укрепления здоровья населения, социальной сплоченности и равенства для всех», – говорится в заявлении.



Ранее глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что это законодательство «еще больше сбивает страну с пути в ЕС». По словам канцлера Германии Олафа Шольца, что принятый в Грузии «анти-LGBTQI закон является дискриминационным и нарушает основные права человека, он отдаляет Грузию от Европы».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не подписала законопроекты, принятые парламентом страны. Теперь их подпишет спикер парламента Шалва Папуашвили.





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