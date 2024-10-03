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Оппозиционный член ЦИК Грузии сообщает о нарушениях в предвыборный период


03.10.2024   14:56


Оппозиционный член ЦИК Грузии Анна Кобахидзе рассказала на пресс-конференции о нарушениях в предвыборный период. От сотрудников различных муниципальных советов и управлений о том, что их руководители и неформальные группы просят сотрудников раскрывать персональные данные, что является уголовным преступлением, сообщает Кобахидзе.

Оппозиционный член ЦИК призвала комиссию провести информационную кампанию и донести до избирателей, что они не должны никому передавать свою личную информацию.

«Мы приступили к изучению этого вопроса и детально изучим (ситуацию) в каждом муниципалитете, а до тех пор хотела бы предупредить и обратиться к служащим государственных служб и их руководителям, что подобные действия являются уголовным преступлением.

Передача личной информации, которая включена в единый список избирателей, т.е. имени, фамилии, идентификационного номера, даты рождения, запрос такой информации вызывает обоснованное подозрение, что конкретное лицо пытается использовать эти данные в целях манипулирования выборами.

Уголовным преступлением является также конфискация документа, после чего избиратель не будет иметь возможности участвовать в выборах.

В то же время я прошу Центризбирком провести жесткую информационную кампанию о том, что избиратель никогда не должен делиться с другим человеком личной информацией», — заявила Ана Кобахидзе.


Источник: SOVA
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