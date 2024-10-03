

Саломе Зурабишвили встречается с Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце

03.10.2024 15:02





Президент Грузии Саломе Зурабишвили встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном.



По информации администрации президента Грузии, встреча проходит во Франции, в Елисейском дворце.



Для справки, президент Грузии Саломе Зурабишвили проводит европейское турне. Сначала он посетила Германию, где встретился с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, затем побывала в Польше, где провела встречу с президентом Анджеем Дудой, а вчера посетила Брюссель, где встретилась с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президент Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.







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