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Посольство США: Изоляция Грузии от Запада противоречит интересам ее народа
03.10.2024 15:09
Изоляция Грузии от Запада противоречит интересам ее народа, - пишет посольство США в Грузии в соцсети.
По заявлению посольства, страна не может развиваться в условиях изоляции.
«Страна не может развиваться в изоляции. Изоляция Грузии от Запада противоречит интересам ее народа», - говорится в заявлении посольства.
Для справки, посольство США в Грузии уже несколько дней реагирует в соцсетях на политику властей страны и основные послания грузинских высокопоставленных чиновников. Среди посылов, в ответ на которые посольство США уже распространило посты, были вопросы открытия второго фронта в Грузии и отношений основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили с Credit Suisse.
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