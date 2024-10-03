

Тамар Кордзая призвала членов «Грузинской мечты» покинуть «обреченный на потопление корабль Иванишвили»

03.10.2024 15:16





Чем раньше представители «Грузинской мечты» покинут обреченный на потопление корабль Иванишвили, тем скорее они смогут спасти себя. Иначе они потонут вместе с ним, - заявила одна из лидеров «Единства – Национального движения» Тамар Кордзая в ответ на вопрос, согласно которому есть информация, что детям почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили прекращен доступ к банковским счетам.



По ее словам, санкции «однозначно эффективны».



«Это первый шаг. Чем раньше представители «Грузинской мечты» покинут обреченный на потопление корабль Иванишвили, тем скорее они смогут спасти себя. Иначе они потонут вместе с ним. Мы видим, что [санкции] однозначно эффективны. Потому что им приходится менять т.н. законные решения по заявлениям премьер-министра. Видно, что это действует», - заявила Кордзая.



Как отметила Кордзая, «что бы «Грузинская мечта» ни пыталась сделать, она проиграет выборы».



«Главное и важное то, что «Мечта» не сможет наладить отношения с избирателями Грузии. Они проигрывают выборы, как бы они ни старались, им будет очень трудно», - заявила Кордзая.







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