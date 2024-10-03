

Экс-посол США об открытии второго фронта в Грузии – Упасти нас Господь!

03.10.2024 15:40





Упасти нас Господь! Всякие обвинения в том, что Соединенные Штаты Америки заинтересованы в вовлечении Грузии в войну, являются беспочвенными и клеветническими, - так ответил бывший посол Соединенных Штатов Америки в Грузии Ян Келли на вопрос о желании «внешних сил» открыть второй фронт в Грузии в интервью «IPN».



Он оценил отношения США и Грузии в общем контексте и отметил, что если Грузия не изменит свой антидемократический курс и не прекратит враждебную риторику в отношении Соединенных Штатов Америки, отношения между двумя странами не улучшатся.



Что касается выборов, бывший дипломат выразил надежду, что власти Грузии обеспечат открытый избирательный процесс, и призвал грузинский народ воспользоваться гарантированным законом правом голоса.



«Надеюсь, что власти обеспечат открытый избирательный процесс как перед выборами, так и непосредственно в ходе выборов. Я также надеюсь, что оппозиция включиться в честную конкуренцию, представляя свои взгляды общественности. Прежде всего, я призываю всех грузин воспользоваться своим демократическим правом голосовать.



Мы однозначно не адвокатируем ни одну из партий. Никакая внешняя сила не должна вмешиваться в возможность грузинского народа свободно выразить свою волю путем выборов», - заявил Ян Келли.







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