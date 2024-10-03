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Новый генсек НАТО прибыл в Украину


03.10.2024   16:24


Новый генеральный секретарь НАТО прибыл в Украину. Информацию об этом распространяют украинские СМИ.

Как сообщается, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Это первый визит Марка Рютте в Украину в качестве генерального секретаря НАТО.


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