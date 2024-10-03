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Новый генсек НАТО прибыл в Украину
03.10.2024 16:24
Новый генеральный секретарь НАТО прибыл в Украину. Информацию об этом распространяют украинские СМИ.
Как сообщается, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Это первый визит Марка Рютте в Украину в качестве генерального секретаря НАТО.
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