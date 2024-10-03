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Миссия европейских медиаорганизаций: Журналистика стала опасной профессией в Грузии


03.10.2024   16:58


Журналистика стала опасной профессией в Грузии, говорится в отчете партнерских организаций Платформы Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов, пишет Netgazeti.

10 представителей европейских медиа-союзов провели встречи в Тбилиси, после чего заявили, что «ситуация оказалась гораздо серьезнее и тревожнее, чем ожидалось». В докладе по итогам визита отмечается, что в Грузии ухудшается не только качество свободы СМИ, но и ситуация с правами человека в целом. Журналисты подвергаются запугиванию, физическим и словесным оскорблениям, юридическому и финансовому преследованию. Некоторые работники СМИ вынуждены передвигаться с сопровождением, опасаясь нападений.

В докладе говорится, что одним из факторов, вызывающих беспокойство у оппозиционных журналистов, является оценка их деятельности как «антигрузинской». Они утверждают, что власти используют для кампании против них «национальные чувства».

В отчете содержится призыв к властям Грузии обеспечить безопасную и свободную рабочую среду для журналистов. Также они рекомендуют отменить закон об иноагентах и закон о запрете «ЛГБТ-пропаганды», которых, по их мнению, послужит, дискриминации и цензуре в СМИ.

Участниками двухдневной миссии были представители следующих организаций: «Репортеры без границ»; Фонд «Справедливость для журналистов»; Международный институт прессы (IPI); Индекс цензуры; Европейская федерация журналистов; Европейский центр свободы прессы и СМИ (ECPMF); Европейский вещательный союз (EBU); Комитет по защите журналистов (CPJ).


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